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Токаев поручил выявить реальную статистику заражения коронавирусом в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил исследовать реальную статистику заболеваемости коронавирусом и проработать внедрение QR-кодов с информацией об иммунном статусе населения, передает nur.kz.

«Во время пандемии остро встал вопрос достоверности медстатистики. Регионы в погоне за рейтингами и из страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения», — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. Исследование должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Исследование имеет важность при определении режима обучения школьников, введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан.

«Нужно извлекать уроки и не действовать шаблонно, прошел почти год с момента начала пандемии и реагировать надо с учетом опыта. Ряд стран уже рассматривает иммунный статус населения в качестве критерия для введения ограничений — мы также должны создать новую реальность на основе баланса экономических и санитарных мер», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он рассказал, что уже есть наработки отечественных IT-компаний, и поручил правительству вместе с НПП «Атамекен» проработать внедрение QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

Напомним, сегодня Токаев рассказал, какой вакциной от коронавируса будет прививаться. Также он поручил избежать при вакцинации неразберихи и хаоса.

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