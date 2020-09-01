Токаев поставил срок для реконструкции всех республиканских дорог

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил реконструировать все республиканские дороги до 2025 года

«Задача до 2025 года реконструировать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог. То есть все республиканские дороги», — сказал Глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.

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