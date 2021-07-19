Токаев потребовал ужесточить наказание для нарушителей карантина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за несоблюдение карантинных ограничений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

На совещании по эпидситуации в Казахстане Президент отметил, что проект Ashyq сделал возможной работу в условиях пандемии. По его словам, программа оправдывает свое предназначение.

«Вместе с тем за последнее время растет число зараженных и контактных, то есть лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места. При этом как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга.

Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений«, — заявил Президент.

Он поручил расширять охват Ashyq, совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы.

«Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки использующих Ashyq — достаточно долгий бюрократический процесс. Это несмотря на то, что оператором системы является палата предпринимателей «Атамекен». Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу правительство решить данный вопрос», — сказал Токаев.

Он поручил поддерживать бизнес, работающий с Ashyq, а также жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга.