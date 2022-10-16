Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая

По случаю завершения массовой уборки урожая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями здоровья и процветания отечественным аграриям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства сельского хозяйства.

«Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров, агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям», — говорится в письме.

16 октября в Казахстане празднуется День хлеба. Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением Правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей.

По данным министерства сельского ъозяйства, в этом году к празднику страна подошла с высокими показателями.

«Урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень. К примеру, вместо планируемых 19,5 миллиона тонн зерновых в бункерном весе, на сегодня намолочено больше 21,7 миллиона тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 миллиона тонн, при прогнозируемых 14,1 миллиона тонн в бункерном весе. Все это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции», — рассказали в ведомстве

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