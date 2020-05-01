Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле.

Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана.

Такие непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана, основателем которого является Первый Президент — Елбасы Н.А. Назарбаев.

Будучи единым народом, мы укрепили государственный суверенитет, обрели авторитет и уважение в международном сообществе.

В нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры.

Убежден, что благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса.

Желаю всем соотечественникам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия!

Біз біргеміз!» — говорится в поздравлении.

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