COVID-2019 в Казахстане
3574 - зарегистрированно
899 - выздоровевших
25 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!
Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле.
Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана.
Такие непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана, основателем которого является Первый Президент — Елбасы Н.А. Назарбаев.
Будучи единым народом, мы укрепили государственный суверенитет, обрели авторитет и уважение в международном сообществе.
В нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры.
Убежден, что благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса.
Желаю всем соотечественникам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия!
Біз біргеміз!» — говорится в поздравлении.