Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Независимости, передает Tengrinews.kz.

«Поздравляю всех соотечественников с Днем Независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана», — написал он у себя на странице в Twitter.

16 декабря 2020 года Казахстан отмечает 29-ю годовщину независимости. В 1991 году был принят Закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. 16 декабря в Казахстане является нерабочим днем. Выходными для казахстанцев также станут 17, 18 и 19 декабря при пятидневной рабочей неделе.

В воскресенье, 20 декабря, жители страны выйдут на работу за пятницу.

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