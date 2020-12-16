Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Независимости, передает Tengrinews.kz.
«Поздравляю всех соотечественников с Днем Независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана», — написал он у себя на странице в Twitter.
В воскресенье, 20 декабря, жители страны выйдут на работу за пятницу.
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