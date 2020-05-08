Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот прекрасный праздник является ярким символом беспримерного подвига наших отцов и дедов, которые в кровопролитных сражениях защитили родную землю и сокрушили нацизм», — говорится в поздравлении Токаева, опубликованном в пятницу.

Она напомнил, что «в те тяжелейшие годы казахстанцы проявили неимоверную отвагу и героизм».

«1 млн 200 тыс. человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась. Имена Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Павлова, Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Хиуаз Доспановой, Рахимжана Кошкарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти», — перечислил глава государства.

Также он напомнил, что в те годы «в Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч наших сограждан ковали Великую Победу».

«Каждые девять пуль из 10 отливали из казахстанского свинца. Труженики села своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее», — подчеркнул президент.

Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях из-за пандемии коронавируса, как отметил глава государства, «никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки».

«От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!» — резюмировал Токаев.

Напомним, в Казахстане в честь Дня защитника Отечества и Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проводились праздничные мероприятия, в том числе концерты, церемония возложения «гирлянд Славы», марш благодарных потомков «Жаужүрек полк — Бессмертный полк», а также запуск праздничных фейерверков. Однако в 2020 году все массовые мероприятия по стране отменены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что в 2020 году человечество отмечает 75-летие Победы в ВОВ.