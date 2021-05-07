Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Tengrinews.kz.
«В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных Сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны. Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом», — говорится в поздравлении.
Токаев отметил, что, благодаря усилиям Первого Президента Нурсултана Назарбаева, была создана «боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области