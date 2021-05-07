Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Tengrinews.kz.

«В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных Сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны. Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом», — говорится в поздравлении.

Токаев отметил, что, благодаря усилиям Первого Президента Нурсултана Назарбаева, была создана «боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой».

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