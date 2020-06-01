USD 408.61
EUR 454.09
RUB 5.86
  1. Home
  2. Новости
  3. Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

COVID-2019 в Казахстане

11308 - зарегистрированно

5458 - выздоровевших

41 - летальных случаев

182 - в Костанайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей.

«Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства», — написал глава государства своем twitter.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Свободное передвижение, использование личного авто, график автобусов. Архимед Мухамбетов провел заседание оперштаба
Следующая новость

В Костанайской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией