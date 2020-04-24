Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил всех мусульман страны с началом месяца Рамазан, сообщает Акорда.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан:

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю всех мусульман страны с началом священного месяца Рамазан!

Для миллионов людей во всем мире Рамазан неразрывно связан с духовным развитием, обновлением, созиданием.

Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности, доброты и милосердия. В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается.

К сожалению, в нынешнем году мы встречаем священный месяц Рамазан в условиях чрезвычайного положения. Поэтому призываю всех верующих следовать рекомендациям Духовного управления мусульман Казахстана, показать свою ответственность и единство в борьбе с пандемией.

Уверен, мы, народ Казахстана, с честью пройдем все испытания, проявим наши лучшие качества.

Желаю верующим и всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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