Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с праздником Ораза айт.

В своём обращении Президент отметил, что этот день является одним из самых значимых для мусульман и символизирует духовное очищение, милосердие, взаимное уважение и стремление к добру.

По словам Токаева, в течение священного месяца Рамазан верующие укрепляют силу духа, находят гармонию с собой и окружающим миром, проявляют заботу о ближних и оказывают помощь нуждающимся.

Президент подчеркнул, что эти ценности отражают суть ислама и способствуют укреплению гуманистических принципов в обществе.

Особое внимание в поздравлении уделено тому, что в этом году Ораза айт совпал с праздником Наурыз, что символизирует новый этап развития страны.

Глава государства также напомнил о принятии Новой Конституции, отметив, что народ Казахстана сделал выбор в пользу справедливости, прогресса и устойчивого будущего.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем казахстанцам здоровья, счастья и благополучия, а также процветания Республике Казахстан.