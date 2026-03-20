Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с праздником Ораза айт.
В своём обращении Президент отметил, что этот день является одним из самых значимых для мусульман и символизирует духовное очищение, милосердие, взаимное уважение и стремление к добру.
По словам Токаева, в течение священного месяца Рамазан верующие укрепляют силу духа, находят гармонию с собой и окружающим миром, проявляют заботу о ближних и оказывают помощь нуждающимся.
Президент подчеркнул, что эти ценности отражают суть ислама и способствуют укреплению гуманистических принципов в обществе.
Особое внимание в поздравлении уделено тому, что в этом году Ораза айт совпал с праздником Наурыз, что символизирует новый этап развития страны.
Глава государства также напомнил о принятии Новой Конституции, отметив, что народ Казахстана сделал выбор в пользу справедливости, прогресса и устойчивого будущего.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем казахстанцам здоровья, счастья и благополучия, а также процветания Республике Казахстан.
