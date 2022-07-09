Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Акорда.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт! Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу», – написал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны, отметил глава государства.

«Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа. Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!» – говорится в поздравлении.

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