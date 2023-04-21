Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с праздником Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Утром 21 апреля в день окончания священного месяца Рамазан Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт! Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа. Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком. Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело. Желаю счастья и радости каждой семье! Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа! Айт қабыл болсын!», — сказал Президент Токаев.

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