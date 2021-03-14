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Токаев поздравил казахстанцев

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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Көрісу күні, передает Tengrinews.kz

Көрісу в переводе означает «свидеться». Праздник отмечается в Казахстане 14 марта. Жители в этот день поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.

«По старинной традиции молодежь приветствует и благословляет взрослых. Люди желают друг другу добра. Это праздник подлинного благополучия, единства и согласия», — написал Президент в Twitter.

В 2019 году депутат Сената Сарсенбай Енсегенов предложил сделать Көрісу күні (или Амал мейрамы) официальным праздником. Он подчеркнул, что ранее этот день отмечали во всех регионах страны, но по различным причинам начиная с 1930-х годов прошлого века эта традиция начала забываться в некоторых местах.

«Көрісу күні — это не праздник отдельно взятого региона или только казахского народа. Его границы расширяются, растет его роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находящиеся за рубежом, празднуют этот день», — добавил депутат Сената.

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