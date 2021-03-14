Токаев поздравил казахстанцев

«По старинной традиции молодежь приветствует и благословляет взрослых. Люди желают друг другу добра. Это праздник подлинного благополучия, единства и согласия», — написал Президент в Twitter.

В 2019 году депутат Сената Сарсенбай Енсегенов предложил сделать Көрісу күні (или Амал мейрамы) официальным праздником. Он подчеркнул, что ранее этот день отмечали во всех регионах страны, но по различным причинам начиная с 1930-х годов прошлого века эта традиция начала забываться в некоторых местах.

«Көрісу күні — это не праздник отдельно взятого региона или только казахского народа. Его границы расширяются, растет его роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находящиеся за рубежом, празднуют этот день», — добавил депутат Сената.