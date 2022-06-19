Токаев поздравил медработников: В обществе растет признание миссии врачей

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено указом президента Республики Казахстан в 1998 году, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника, сообщает Акорда.

Глава государства отметил, что они беззаветно служат высоким идеалам гуманизма и милосердия.

С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодежи связывает свою жизнь с медициной. Государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана.Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил искреннюю благодарность за самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.