Токаев поздравил мусульман с праздником Ораза айт

COVID-2019 в Казахстане
8322 - зарегистрированно
4214 - выздоровевших
35 - летальных случаев
120(+5) - в Костанайской области
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт!
Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире.
Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан.
Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов.
В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.
Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.
Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности.
С праздником Ораза айт!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!