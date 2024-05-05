Токаев поздравил православных верующих с Пасхой

Дорогие православные граждане Казахстана!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.
Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.
Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность.
Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана.
Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!
фото взято с сайта trial-market.ru