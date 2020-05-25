Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил школьников с последним звонком

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с последним звонком, который прозвучит сегодня в необычной обстановке. Желаю вам достичь своей заветной мечты. Надеюсь, ваш путь будет светлым и ярким! Благодарю за бесценный труд всех наших педагогов, которые открывают подрастающему поколению удивительный мир знаний», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Последний звонок прозвенел в этом году для 411 603 детей Казахстана, сообщает zakon.kz

«На сегодняшний день в Казахстане 7 412 школ, в них учатся 3 349 069 детей. Выпускники 9 классов — 266 897, 11 классов — 144 706 (больше всего выпускников в Туркестанской области – более 24 тысяч)», — сказано в сообщении министерства.

На знак «Алтын белгі» в этом учебном году претендуют 8 506 отличников учебы.

В ЕНТ примут участие более 130 тысяч выпускников, из них 111 017 – выпускники школ текущего года, порядка 20 000 – выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей.

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