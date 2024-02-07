Токаев: Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе

В Астане на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев подвёл итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначил основные задачи на предстоящий период, сообщает informburo.kz

По его словам, у правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются.

«Это недопустимо. В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики», – сказал президент.

Он отметил, что сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития.

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