USD 404.21
EUR 453.85
RUB 5.79
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев: Правительство объявит о новых мерах по коронавирусу

Токаев: Правительство объявит о новых мерах по коронавирусу

COVID-2019 в Казахстане

15542 - зарегистрированно

9902 - выздоровевших

88 - летальных случаев

241 - в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство объявит о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», — написал Токаев в Twitter.

За последние несколько недель карантин был снова усилен в нескольких регионах Казахстана. В стране отмечается рост заражений и смертей.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Как предпринимателю получить льготный кредит до 8%
Следующая новость

Денежную помощь получили костанайские организации для своих проектов