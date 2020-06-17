Токаев: Правительство объявит о новых мерах по коронавирусу

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство объявит о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», — написал Токаев в Twitter.

За последние несколько недель карантин был снова усилен в нескольких регионах Казахстана. В стране отмечается рост заражений и смертей.

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