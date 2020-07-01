Токаев: Правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Правительство предложило ввести в стране 14-дневный карантин. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020

Ранее новый министр здравоохраненияАлексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарии борьбы с коронавирусом.

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