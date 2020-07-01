USD 405.66
EUR 454.7
RUB 5.71
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Токаев: Правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля

Токаев: Правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Vinkmag ad

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Правительство предложило ввести в стране 14-дневный карантин. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Ранее новый министр здравоохраненияАлексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарии борьбы с коронавирусом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Минздравом приняты дополнительные меры по обеспечению противовирусными препаратами
Следующая новость

Кто выдвинулся в Сенат парламента РК от Костанайской области?