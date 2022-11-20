Токаев: Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу отставки кабинета министров после проведения выборов.

«Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года на этот счёт я сделаю специальное заявление. Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, конечно же, будут произведены», – сказал он на избирательном участке № 58 во Дворце школьников в Астане.

Касым-Жомарт Токаев уже отдал свой голос на выборах президента. После голосования отметил, что 2022 год не был лёгким, но казахстанцы выдержали все трудности стойко.

«Теперь перед нами стоят новые обязательства и цели. Если народ проголосует за меня, программу нужно осуществить и реализовать. Поэтому работы много. Мы в этом году реализовали политические реформы, летом прошёл референдум, сейчас внеочередные президентские выборы. Поэтому важная работа проводится и будет проводиться», – добавил глава государства.

К этому моменту проголосовали четыре кандидата из шести на пост главы государства: Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

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