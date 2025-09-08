«Сегодня я хотел бы поделиться соображениями о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта. Речь идет о парламентской реформе. Эта реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти. Мы взяли курс на строительство Справедливого Казахстана, построение открытого, честного диалога власти и граждан в духе «слышащего государства». В ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации государства на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». События последних лет в нашей стране и даже за ее пределами показали правильность такого курса.Но стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколений. В начале года в своем большом интервью газете «Ана тілі» я сказал, что реформы – это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного запроса. В нашей стране тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум двух десятилетий, в этом никакого секрета нет. Актуальность данного вопроса не утрачена и по сей день. Поэтому, с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан, считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа. Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие тридцать лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ», — отметил глава государства.