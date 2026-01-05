Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что газеты и журналы переживают период «ренессанса», поскольку социальные сети наносят серьезный ущерб мыслительным (когнитивным) способностям людей. Об этом он сказал в интервью газете Turkistan.

По словам главы государства, уже сегодня можно встретить сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков. Президент связал это с чрезмерным потреблением контента в социальных сетях.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с юных лет увлекается чтением периодики и сохраняет эту привычку до сих пор. По его словам, в современных условиях печатные СМИ находят свою нишу, делая упор на обзоры и аналитику, а также выполняя важную просветительскую функцию.

Президент подчеркнул, что материалы, подготовленные профессиональными и добросовестными журналистами, способствуют сохранению традиционных ценностей и позволяют узнавать о людях, которые добросовестно трудятся в различных сферах на благо страны. При этом популярные сегодня TikTok, Instagram и Telegram-каналы, по его мнению, далеки от коренных интересов людей труда.

«Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видеокартинок, но ценило смысловую информацию», — отметил Токаев. Он добавил, что его позицию разделяет значительное число молодых людей, предпочитающих мир знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик.

Глава государства выразил уверенность, что страны с высокой культурой чтения сохранят лидирующие позиции в глобальном прогрессе.

Президент: рекорды экономики не отменяют инфляционные риски Во время интервью газете Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны по итогам...

МВД сообщило о масштабной блокировке мошеннических звонков в стране Обращение прозвучало 5 января, сообщает Zakon.kz. В 2025 году совместно с операторами связи в Казахстане...

Потеплеет в Костанае - прогноз В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на...