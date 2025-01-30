Михаил Мишустин заявил о готовности продолжать практическую реализацию задач, поставленных главами двух государств, передает Акорда.
– Хотел бы, пользуясь возможностью, передать наилучшие слова пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Действительно, он был здесь с историческим государственным визитом в ноябре прошлого года. И Вы, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приезжали в декабре в Россию, в Санкт-Петербург. Форум регионов для нас очень важен. Регионы России напрямую взаимодействуют со многими областями Казахстана. Это, как Вы сказали, очень важный формат, и мы будем продолжать всячески содействовать росту его эффективности. Казахстан – ближайший сосед и союзник Российской Федерации. Наши отношения построены на принципах дружбы и взаимного уважения, – отметил Председатель Правительства России.
Михаил Мишустин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о результатах переговоров правительственных делегаций Казахстана и России, отметив, что достигнутые договоренности по всему спектру двусторонней повестки послужат укреплению взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи особое внимание было уделено дальнейшей реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Также обсуждались актуальные вопросы научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Глава государства сообщил, что принял приглашение Президента России посетить мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы.