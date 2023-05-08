Токаев присвоил двум ветеранам ВОВ звание «Халық қаһарманы»

Указом Президента двум ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Халық қаһарманы», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Президента за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» — Каймолдину Абдыгали.

За мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» — также присвоено участнику парада Победы Гапичу Ивану Степановичу.

Абдыгали Каймолдин родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области. Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

После службы работал в партийных и государственных органах. С 1977 по 1982 год работал секретарем парткома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.

Иван Гапич родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием. Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалями «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ степени, орденом «Құрмет», орденом «Даңқ» ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в марте 2023 года посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма.

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