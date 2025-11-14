Выступая на II Форуме работников сельского хозяйства, Касым-Жомарт Токаев призвал успешных предпринимателей поддерживать развитие своих родных сёл и регионов, сообщает Акорда.

На II Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к предпринимательскому сообществу с призывом активнее участвовать в развитии территорий, откуда многие начали свой путь. Речь идёт о целевой поддержке инфраструктуры и социальной сферы сёл, а также о вложениях в проекты, создающие рабочие места на местах.

По словам президента, синергия государства и частного сектора способна ускорить модернизацию агросферы и повысить качество жизни в регионах. Речь идёт, в том числе, о поддержке местных коопераций, сервисных центров для фермеров, логистики, переработки сельхозпродукции и обучении кадров. Токаев подчеркнул, что экономический эффект от таких инициатив должен сочетаться с социальным — доступом населения к базовым услугам и новым возможностям трудоустройства.

В рамках форума также обсуждались вопросы повышения эффективности господдержки АПК, внедрение современных технологий в растениеводстве и животноводстве, расширение переработки внутри страны и развитие сельской инфраструктуры. Участники отметили, что точечные инвестиции бизнеса в регионах помогают закреплять молодых специалистов на местах и увеличивать добавленную стоимость в агроцепочке.

Призыв президента адресован прежде всего тем предпринимателям, которые сохраняют связь с родными регионами: их участие в локальных проектах, по мнению главы государства, может стать важным драйвером устойчивого роста сельских территорий и всего агропромышленного комплекса.

