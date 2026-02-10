Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед страной стоят масштабные и стратегически важные задачи, требующие оперативных и эффективных действий. Соответствующее заявление глава государства сделал, обращаясь к членам правительства и представителям государственных органов.
Времени на раскачку нет
По словам президента, действовать необходимо на опережение, поскольку времени на промедление не осталось. Он напомнил, что многие из обсуждаемых сегодня вопросов ранее поднимались в Послании народу Казахстана и на заседании Национального курултая.
Смелые решения и персональная ответственность
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в обществе звучат сомнения относительно способности правительства и экспертов оперативно решить экономические проблемы. Однако, по его мнению, государственные органы должны проявлять решительность и принимать обоснованные, смелые решения.
Глава государства подчеркнул, что правительство, центральные и местные исполнительные органы обязаны в полной мере осознавать свою ответственность.
Конкурентоспособность — основа процветания
Президент заявил, что Казахстан должен оставаться конкурентоспособной страной, поскольку именно это открывает путь к устойчивому развитию и процветанию. Ключевыми приоритетами остаются повышение доходов населения и улучшение качества жизни граждан.
Главное — реальные результаты
Токаев подчеркнул, что каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. По его словам, работа государственных органов должна приносить ощутимые и конкретные результаты, которые будут служить интересам страны и её граждан.
