Токаев призвал использовать меньше красивых слов и избавиться от ненужных программ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников использовать меньше красивых слов и избавиться от ненужных программ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В своем выступлении на заседании Высшего совета по реформам Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.

«Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью«, — сказал Глава государства.

Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.

«За несколько десятилетий независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Все их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятную для исполнителей и людей», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу — определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов «Цифровой Казахстан», «АПК-2025». Важнейшим вопросом становится установление прозрачных и единых для всех «игроков» правил игры. Честная конкуренция, снижение административного прессинга — это системные условия экономического роста.