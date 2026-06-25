Токаев призвал журналистов противостоять дипфейкам и дезинформации





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что журналисты должны играть ключевую роль в противодействии распространению дезинформации, дипфейков и других современных информационных угроз.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников средств массовй информации, Глава государства отметил, что современные технологии породили «ботофермы», распространяющие ложную информацию и провокационный контент.

По словам Президента, опасность представляет и феномен «постправды», когда объективные факты подменяются эмоциями и манипуляциями. Кроме того, инструменты искусственного интеллекта используются для создания практически неотличимых от оригинала цифровых копий публичных людей, чем уже пользуются мошенники и деструктивные силы.

«Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью «иммунного ответа» государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы и угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для работы средств массовой информации, законодательно закреплены свобода слова и запрет цензуры.

При этом Глава государства подчеркнул, что свобода слова не означает вседозволенность.

«Всем, кто пытается манипулировать общественным мнением, используя медиасферу в корыстных интересах, пора усвоить простую аксиому: ваши права заканчиваются там, где начинаются права и человеческое достоинство другого гражданина», — сказал Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в стране необходимо повышать уровень медиаграмотности населения, чтобы люди могли распознавать манипуляции и отличать достоверную информацию от ложной.

Кроме того, Президент призвал использовать технологии искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и правопорядка, в том числе для оперативного выявления и блокировки противоправного контента.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан должен выстроить надежную систему противодействия правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых стране ценностей.

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