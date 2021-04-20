Токаев продолжает увольнять высокопоставленных чиновников из-за плохих дорог

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По поручению Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.
За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов, — написал он.
Пресс-секретарь отметил, что правительство, акимы, правоохранительные органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере.
16 апреля из-за плохой работы был освобожден от должности глава «КазАвтоЖола». Улан Алипов занимал должность председателя правления АО НК «КазАвтоЖол» с февраля 2019 года.
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