Токаев пройдёт ревакцинацию в январе

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует пройти ревакцинацию в январе 2022 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
В Казахстане ревакцинация началась 22 ноября.
Как поясняла заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагуль Куатбаева, казахстанцы смогут ревакцинироваться несколькими препаратами.
«Так как сначала в Казахстане была запущена вакцинация с применением вакцины «Спутник V» – векторной вакцины, с учётом рекомендации непосредственно производителей, результатов их опыта, лицам, которые получили вакцинальный комплекс из двух вакцинаций препаратом «Спутник V», рекомендована ревакцинация через девять месяцев, причём инактивированными вакцинами – это может быть CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in, Sinovac и, конечно, Pfizer», – сообщила она.
По словам Айнагуль Куатбаевой, можно ревакцинироваться и «Спутником V». Но для того, чтобы после ревакцинации иммунитет был ещё напряжённей и продолжительней, рекомендовано вакцинироваться другим типом вакцины.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области