Токаев пройдёт ревакцинацию в январе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует пройти ревакцинацию в январе 2022 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В соответствии с рекомендациями медиков глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из вакцин, доступных для нашего населения», – написал пресс-секретарь.

В Казахстане ревакцинация началась 22 ноября.

Как поясняла заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагуль Куатбаева, казахстанцы смогут ревакцинироваться несколькими препаратами.

«Так как сначала в Казахстане была запущена вакцинация с применением вакцины «Спутник V» – векторной вакцины, с учётом рекомендации непосредственно производителей, результатов их опыта, лицам, которые получили вакцинальный комплекс из двух вакцинаций препаратом «Спутник V», рекомендована ревакцинация через девять месяцев, причём инактивированными вакцинами – это может быть CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in, Sinovac и, конечно, Pfizer», – сообщила она.

По словам Айнагуль Куатбаевой, можно ревакцинироваться и «Спутником V». Но для того, чтобы после ревакцинации иммунитет был ещё напряжённей и продолжительней, рекомендовано вакцинироваться другим типом вакцины.

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