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Токаев проведет расширенное заседание правительства

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Сегодня в 11:00 под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также будут рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства и задачи на предстоящий период.

Пресс-служба Президента проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.

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