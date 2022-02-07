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Токаев проведет расширенное заседание правительства

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Президент Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

«8 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства. На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год», — написал Берик Уали в Facebook.

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