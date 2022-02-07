Президент Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«8 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства. На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год», — написал Берик Уали в Facebook.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау заседание правительства Казахстан новости президент социально-экономическое развитие Токаев
Код этого блока: