COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7811 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205 - в Костанайской области
Президент Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.
Глава государства намерен провести заседание в июле. На нем рассмотрят итоги развития страны в первом полугодии и постановки задач по преодолению последствий кризиса.
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