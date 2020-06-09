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Токаев проведет расширенное заседание правительства

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Президент Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

Глава государства намерен провести заседание в июле. На нем рассмотрят итоги развития страны в первом полугодии и постановки задач по преодолению последствий кризиса.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о социально-экономическом развитии страны за 5 месяцев, работе по противодействию распространению коронавируса и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Токаев также был проинформирован о ходе реализации антикризисных мер, исполнении Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года и разработке Стратегического плана развития до 2025 года.

Аскар Мамин сообщил Президенту, что на фоне резкого спада деловой активности в мире, вызванного пандемией коронавируса, в период с января по май текущего года темпы роста национальной экономики снизились на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным главы правительства, тем не менее наблюдается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики, в частности, в реальном, горнодобывающем, обрабатывающем секторах, сельском хозяйстве, сфере услуг, а также в привлечении инвестиций в основной капитал.

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