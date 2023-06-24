Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности в связи с ситуацией в России

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Завтра утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, зарегистрированных силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручения в связи с корпусом в России.
Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий наблюдения в соседнем дружественном государстве по вопросам безопасности граждан Казахстана и участия нашей страны.