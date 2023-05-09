Токаев провел обстоятельный разговор с Путиным

В рамках рабочего визита в Россию Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Руслана Желдибая.

«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», — отметил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

Напомним, 9 мая Глава государства и другие президенты посетили военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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