Токаев провёл оперативное совещание Совбеза

Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает akorda.kz

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.

По итогам заседания Президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.

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