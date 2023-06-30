Токаев раскритиковал госорганы за беспорядочный ввоз иномарок в Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы за беспорядочный ввоз в Казахстан иностранных автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. Их водители грубо, а зачастую безнаказанно нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки», — сказал Токаев, выступая на коллегии Министерства внутренних дел.

По его словам, причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов.

«Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобному беззаконию, бросающему тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве», — заявил Президент.

Токаев поручил правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами предметно заниматься этим вопросом.

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