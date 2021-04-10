Токаев раскритиковал состояние дорог в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что состояние дорог в Казахстане вызывает справедливые нарекания граждан, передает Tengrinews.kz.
«Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», — написал Президент в Twitter.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил исправить ситуацию.
Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) April 9, 2021
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области