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Токаев раскритиковал состояние дорог в Казахстане

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Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что состояние дорог в Казахстане вызывает справедливые нарекания граждан, передает Tengrinews.kz.

«Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», — написал Президент в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил исправить ситуацию.

 

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