Токаев раскритиковал состояние дорог в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что состояние дорог в Казахстане вызывает справедливые нарекания граждан, передает Tengrinews.kz.

«Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», — написал Президент в Twitter.