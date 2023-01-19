Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», передает Tengrinews.kz.

Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса. Правительству, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса.

Указ вводится в действие со дня опубликования.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

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