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Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах

Фото: из архива akorda.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan рассказал, будет ли он участвовать в следующих выборах, передает zakon.kz.

Как сообщила журналист, ранее глава государства сказал, что только два срока может занимать пост президента. Она поинтересовалась, говорит ли это об участии Касым-Жомарта Токаева в следующих выборах.

«Это положение прописано в нашей Конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

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