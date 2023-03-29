Токаев рассказал о жалобах учителей

На первой сессии Парламента РК VIII созыва Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о жалобах учителей, передает Tengrinews.kz.

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Во время выступления Глава государства отметил, что нужно последовательно повышать качество человеческого капитала.

«Вы знаете, что я уделяю этому вопросу особое внимание. Убежден, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции, являются ключевой движущей силой прогресса нашей страны. Для этого необходимо комплексно развивать систему образования», — сказал Президент.

За последние годы государство значительно увеличило инвестиции в эту сферу, добавил Токаев.

В стране постепенно уменьшается дефицит мест в детских садах. Во всех регионах полным ходом ремонтируются и строятся школы, улучшается материально-техническое оснащение учебных заведений. Однако проводимой работы недостаточно, считает Президент.