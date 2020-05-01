Токаев рассказал об отце-фронтовике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью телеканалу «Мир» об отце-фронтовике. По словам Главы государства, он прошел всю войну и не любил говорить о подвигах и наградах, передает Tengrinews.kz.

«Судьба моего отца с самого детства была непростой. Он рано осиротел. Воспитывался в детском доме, затем в интернате, потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Он многое вынес на войне, прошел через ее страшные жернова. Смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и многие другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах», – отметил Токаев.

«Недавно я узнал, что в Омске, где в феврале-июне 1945 года он проходил лечение после тяжелого ранения, на фасаде госпиталя ветеранов войны установлена мемориальная доска, посвященная моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце», – сказал казахстанский лидер.

Дядя Касым-Жомарта Токаева погиб подо Ржевом – в самой кровопролитной битве Великой Отечественной.

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