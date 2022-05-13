Токаев: Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда

Под председательством главы государства состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчёт о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.

Кроме того, президенту рассказали о снижении долларизации депозитов до 36%, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2%, объёма безналичных операций населения – до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге – до 17,3 трлн тенге.

В своей речи глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведённую ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.

«Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге – в 2021 году. В этом году правительство запросило ещё 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты», – заявил Президент

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву рассказали о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход фонда в размере 10,75 млрд долларов.

Глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счёт рыночных механизмов, ГЧП, заёмных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка Достык – Мойынты, а также ряда других межгосударственных коридоров.

На совещании также были рассмотрели вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.

Президент затронул вопрос дефицита платёжного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.

Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платёжных систем. В 2021 году запущен в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы: Межбанковской системы платёжных карточек и Системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.

Подводя итоги совещания, глава государства одобрил годовой отчёт.

«В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора, – заключил Касым-Жомарт Токаев.