Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании, обозначив ключевые приоритеты социально-экономического развития страны в условиях меняющейся мировой ситуации.

Глава государства отметил, что главной целью остаётся усиление социально-экономического и международного потенциала Казахстана в сложных реалиях современного мира. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы ожидается замедление роста мировой экономики, что приведёт к спаду международной торговли и сокращению объёма глобальных инвестиций в развивающиеся страны. Одновременно усиливаются риски в финансовой сфере.

Президент также указал на нарастающие тенденции протекционизма, тарифных ограничений и деглобализации, которые уже повлияли на геополитическую конфигурацию. При этом, по его словам, основные изменения ещё впереди.

В этих условиях, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, перед Казахстаном стоит крайне важная задача — быстро адаптироваться к новым глобальным процессам как в экономическом, так и в политическом плане. Он отметил, что прежние подходы постепенно теряют эффективность, тогда как развитые страны уже приступили к формированию новой модели мировой экономики.

«Нам нельзя отставать от этого процесса. Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов», — заявил Президент.

Несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%. Глава государства подчеркнул, что ключевая миссия Правительства заключается в увязке экономического роста с повышением доходов населения и улучшением качества жизни граждан.

По его словам, рост ВВП должен находить прямое отражение в реальных доходах казахстанцев, и именно это является основной задачей Правительства.

Скандал в больнице закончился арестом на 15 суток для жителя Костанайской области Суд район Беимбета Майлина рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., привлечённого к...

Зарплаты отстают от экономики: Правительство готовит новые решения На расширенном заседании Правительства под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Премьер-министр Олжас Бектенов доложил...