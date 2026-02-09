Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании, обозначив ключевые приоритеты социально-экономического развития страны в условиях меняющейся мировой ситуации.
Глава государства отметил, что главной целью остаётся усиление социально-экономического и международного потенциала Казахстана в сложных реалиях современного мира. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы ожидается замедление роста мировой экономики, что приведёт к спаду международной торговли и сокращению объёма глобальных инвестиций в развивающиеся страны. Одновременно усиливаются риски в финансовой сфере.
Президент также указал на нарастающие тенденции протекционизма, тарифных ограничений и деглобализации, которые уже повлияли на геополитическую конфигурацию. При этом, по его словам, основные изменения ещё впереди.
В этих условиях, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, перед Казахстаном стоит крайне важная задача — быстро адаптироваться к новым глобальным процессам как в экономическом, так и в политическом плане. Он отметил, что прежние подходы постепенно теряют эффективность, тогда как развитые страны уже приступили к формированию новой модели мировой экономики.
«Нам нельзя отставать от этого процесса. Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов», — заявил Президент.
Несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%. Глава государства подчеркнул, что ключевая миссия Правительства заключается в увязке экономического роста с повышением доходов населения и улучшением качества жизни граждан.
По его словам, рост ВВП должен находить прямое отражение в реальных доходах казахстанцев, и именно это является основной задачей Правительства.
Зарплаты отстают от экономики: Правительство готовит новые решения
Сколько людей приехали в Казахстан и сколько покинули страну в 2025 году
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.