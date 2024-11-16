Выступая на форуме работников сельского хозяйства, Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о декларациях казахстанцев, передает Акорда.

«На пути строительства Справедливого Казахстана особое внимание мы уделяем обеспечению прозрачности во всех сферах. В этом контексте большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов наших граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года. В рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек, в частности, госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги», — отметил Президент.

Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек.