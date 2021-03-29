Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с видеообращением, сообщает zakon.kz.

Сегодня ориентировочно в 21-30 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня «Международная долговая архитектура и ликвидность», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали.

Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.