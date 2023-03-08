Токаев сердечно поздравил женщин с 8 Марта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Акорды.
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям.
Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.
Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.
Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей. Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!», — говорится в тексте поздравления.