Токаев снова обратился к казахстанцам

Президент республики Казахстан обратился к населению на фоне ажиотажного спроса на лекарства. Обращение размещено в Twitter главы государства.

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 7, 2020

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