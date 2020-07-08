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Токаев снова обратился к казахстанцам

Фото Акорды

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Президент республики Казахстан обратился к населению на фоне ажиотажного спроса на лекарства. Обращение размещено в Twitter главы государства. 

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